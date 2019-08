Arrêtez tout, Lindsay Lohan est de retour !

Lindsay Lohan, c'est toute une époque : Lolita Malgré Moi a marqué des générations (au point qu'Ariana Grande en personne s'est inspirée du film pour le clip de Thank U, Next). Or, la star américaine ne foule pas que les plateaux de tournage : si vous la suiviez à l'époque, alors vous savez qu'elle donnait aussi de la voix ! Et justement, c'est en chanson qu'elle compte faire son grand retour. Préparez-vous parce que ce nouveau single a tout d'un hit. La preuve en vidéo !

A snippet of @LindsayLohan's new bombastic single! pic.twitter.com/5kD3E4ZHNU — Music News Facts (@musicnews_facts) August 28, 2019

Pour préparer ce retour, Lindsay Lohan a choisi de travailler avec Jesse Saint John (qui a déjà collaboré avec des popstars telles que Britney Spears ou Lizzo). "Je dois enregistrer un nouvel album avec Universal/Motown", a t-elle ainsi déclaré. "Et je le ferai". Lindsay Lohan avait choisi de laisser le champ à sa soeur mais visiblement, elle se sent prête à revenir dans les charts.

Son retour sera t-il réussi ? Seul le temps le dira ! Mais en attendant, ce petit extrait semble prometteur !