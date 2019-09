Arrêtez-tout, le reboot de Beverly Hills sera diffusé sur TF1 !

En août dernier, la Fox diffusait le reboot tant attendu de Beverly Hills. Si l'on aurait pu être frileux à l'idée de reprendre une série stoppée il y a près de 20 ans, force est de constater que le résultat n'est pas décevant - et ce, même avec une poignée d'épisodes qui diffèrent totalement de la série originale. Au programme de ce reboot (créé par Jennie Garth, Tori Spelling, Mike Chessler et Chris Alberghini), le retour de la petite bande d'acteurs. Tous tentent de convaincre leur chaîne de lancer un reboot de Beverly Hills, le tout en jouant des versions exagérées d'eux-mêmes.

Entre rivalités et amour de jeunesse, les coulisses semblent bien plus intéressants que la série même ! Bien accueilli aux Etats-Unis, le reboot de Beverly Hills sera donc diffusé en France ( sur TF1) dans les mois à venir. Pour l'heure, pas de date de diffusion. Mais, sachez que la série est programmée jusqu'au 11 septembre aux US !