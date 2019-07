Arrêtez tout... La série Gossip Girl revient sur nos écrans !

"You Know you love me. XOXO Gossip Girl." Tout le monde a entendu cette phrase au moins une fois. Sortie en 2007, la série Gossip Girl a marqué toute une génération d'adolescents à travers le monde. Un programme qui raconte les aventures et les déboires de la jeunesse (très) dorée de Manhattan à New York et qui a attisé la curiosité de millions de téléspectateurs à travers le monde. Terminée en 2012, la série aura propulsé sur le devant de la scène toute une flopée d'acteurs et d'actrices tels que Blake Lively, Leighton Meester, Ed Westwick, Taylor Momsen, Penn Badgley ou encore Chace Crawford.

Il y a quelques heures, le site E! News a révélé qu'un reboot de la série était en préparation. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire le buzz sur la toile. Toutefois, nous ne retrouverons pas les anciens acteurs de Gossip Girl puisque c'est la nouvelle génération de lycéens qui sera dans le viseur de la caméra. Le programme devrait être diffusé d'ici quelques mois sur HBO Max, l'équivalent de Netflix pour la chaîne américaine. On vous tiendra au courant de l'avancée des événements... XOXO.