Arrêtez-tout... La nouvelle bande-annonce de La Casa de Papel est là !

Le 19 juillet prochain, les fans de La Casa de Papel pourra enfin regarder la suite des aventures des braqueurs de la fabrique nationale de billets. Attendu pendant plus d'un an, la saison 3 avait bel et bien été annoncée par Netflix. Et alors que certains n'arrivaient pas à se projeter sur la suite des aventures post-cambriolage, c'était sans compter l'imagination des scénaristes et la force des bandes-annonces réalisées par le géant américain. Et en parlant de teaser, ce dernier vient tout juste de dévoiler ce qui sera probablement l'ultime mise en bouche de cette troisième partie. On regarde.

Ils ont un nouvel objectif.La Casa de Papel partie 3, le 19 juillet. pic.twitter.com/eftFlqYqfj — Netflix France (@NetflixFR) 3 juin 2019

Comme on vous le disait dans un article précédent, c'est donc bien Rio qui a été arrêté par la police. Fidèle à leur ancien congénère, les membres de l'équipe de braqueurs vont donc se remettre en service afin de le libérer. Une saison qui s'annonce déjà riche en émotions même si nombreux sont ceux qui pensent que le concept va forcément s’essouffler. Toujours affublés de leur masque de Dalí, le professeur, Tokyo, Nairobi et les autres ne vont cependant pas rester cachés bien longtemps... Rendez-vous le 19 juillet !