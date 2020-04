Arrêtez-tout, La Casa De Papel a son Escape Game virtuel !

La Casa de Papel est de loin l'un des plus gros succès de Netflix (sachez d'ailleurs qu'en plus de la quatrième partie publiée le 3 avril, la plateforme a également sorti un documentaire sur la série phénomène). Mais, ce n'est pas tout ! Sachez que Escape Game Kit a imaginé L'Escape Game que l'on attendait tous : réussir "Le Braquage du Siècle" avec vos colocs', vos potes ou même votre famille - le tout, virtuellement !

Voici ce qui vous attend : "pour intégrer l’équipe du célèbre White Rabbit et entrer dans le cercle très fermé des plus grands cambrioleurs de l’histoire, il vous reste une dernière épreuve à réussir : dévaliser la banque centrale de New York, la banque la plus sécurisée au monde… Votre objectif : récupérer le contenu du coffre 777 et quitter les lieux discrètement. Un complice a réussi à désactiver le système d’alarme mais seulement pour une heure. Une heure pour devenir riche et célèbre ! Serez-vous capable de réussir ce cambriolage historique dans le temps imparti ?"

Tout ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez qu'à télécharger (et imprimer) les manuels et accessoires qui vous permettront de réaliser votre mission. Comptez 2à minutes d'installation pour Une heure de jeu ! Pour la modique somme de 19,99 euros, vous pourrez vous offrir une aventure aussi folle que celle de la Casa de Papel. Alors, partant ?