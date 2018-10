Arrêtez tout ! L'intégrale d'Harry Potter débarque sur Netflix le 1er novembre !

Avis à tous les Potterheads ! Si vous attendez avec impatience la sortie des Animaux Fantastiques 2 (prévue pour la fin novembre), sachez qu'on a trouvé LA news qui va faire votre journée - elle est même encore plus cool que l'annonce de l'avant première à Paris. Vous le savez peut-être mais dès le 1er novembre, Harry et toute sa petite bande débarqueront sur Netflix. Et oui, ce sont les huit films qui seront disponibles sur la plateforme. C'est peut-être le moment de s'organiser un petit marathon ?

Harry Potter à l'école des Sorciers, Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la Coupe de Feu, Harry Potter et l'Ordre du Phoenix, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et enfin, les deux parties des Reliques de la Mort seront disponibles d'ici quelques jours sur Netflix. Si vous comptiez vous mettre au nesting, c'est le moment !