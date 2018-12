Arrêtez tout, Ed Sheeran et Camila Cabello préparent une collaboration !

Quand il s'agit de collaborations, Ed Sheeean n'est absolument pas le dernier. On pourrait vous en citer des dizaines, de Nekfeu à Macklemore en passant par Beyoncé - et justement, quand deux monuments comme eux interprètent Perfect en live, ça vaut le détour. Bref, Ed Sheeran et les featurings, c'est une longue et belle histoire qui ne risque pas de s'arrêter. Et tenez-vous bien parce qu'à en croire Camila Cabello, une collaboration avec l'interprète de Thinking Out Loud serait dans les cartons. Interviewée lors du Jingle Ball, l'ancienne Fifth Harmony s'est laissée aller à quelques confidences : « Je l’aime, je pense qu’il est juste incroyable. J’ai été fan pendant des années. Nous sommes amis maintenant et espérons-le, nous allons sortir quelques chose ensemble dans le futur.»

Et ce n'est pas tout ! «Nous avons collaboré sur quelques chose ensemble, mais ce n’est pas nécessairement lui et moi sur une même chanson, maid ça pourrait être bien aussi.», a t-elle poursuivi. Après ces révélation, celle qui a accompagné Taylor Swift sur son Reputation World Tour a préféré se taire. On ne sait donc pas ce que les artistes réservent mais, une chose est sûre, on ne devrait pas être déçus !