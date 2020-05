Arrêtez-tout, c'est le Star Wars Day !

Aujourd'hui 4 mai, on vous propose de quitter le confinement pour rejoindre une galaxie fort fort lointaine... vous l'aurez compris, c'est le Star Wars Day ! Pour 24h, des millions de fans à travers le monde vont célébrer la saga qui, depuis des années, berce des générations. Sur Twitter, évidemment, on ne manque pas d'inspiration pour rendre hommage aux jedis :

J’en profite pour vous rappeler que La Revanche des Sith est le meilleur film jamais fait et que Star Wars est la plus belle saga de tous les temps #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay pic.twitter.com/mKoP4WQ9VQ — BB ⁶???? (@benjaminbac_) May 4, 2020

#StarWarsDay "restez chez toi encore tu dois si deconfiné prochainement tu veux être !" pic.twitter.com/Z9KF3HFUHb — Gendarmerie de la Loire (@Gendarmerie_042) May 4, 2020

Et le confinement, c'est l'occasion de se refaire l'intégralité de la saga - la bonne nouvelle, c'est qu'une majorité de films est à retrouver sur Disney + (sans compter The Mandalorian). Alors sortez vos plus beaux sabres laser, installez-vous dans votre canapé et suivez le conseil de Maître Yoda : "Rester chez toi encore tu dois si deconfiné prochainement tu veux être !"