Arlo Parks au sommet avec Caroline

Retenez-bien ce nom ! Arlo Parks est LE phénomène musical de ce début d'année et s'impose dans les classement avec le titre Caroline.

En 2018, la jeune artiste britannique se fait repérer par Jess Iszatt, DJ de la BBC Radio 1. A partir de là, il ne faudra pas longtemps à l'artiste pour se faire signer dans une maison de disques et pour proposer des morceaux efficaces tels que Cola et Super Sad Generation. Après un tout premier concert donné à Brighton (UK) en 2019, Arlo Parks fait ses premières armes aux prestigieux festival de Glastonbury.

Alors que la pandémie sanitaire sévit depuis 2020 (avortant ainsi sa tournée européenne), l'artiste ne chôme pas : Arlo Parks publie un premier album (intitulé Collapsed in Sunbeams), porté par le single Caroline. Dire que ce premier single rencontre un succès phénoménal serait un euphémisme : Caroline est joué sur toutes les ondes et se hisse parmi les morceaux les plus streamés sur les plateformes.