Ariane Carletti du "Club Dorothée" est morte

Elle a bercé l’enfance de bon nombre d’entre nous, Ariane Carletti du Club Dorothée dit "Ariane" est décédée à l’âge de 61 ans. C’est sa famille et ses enfants qui ont annoncé cette triste nouvelle par le biais d’une déclaration officielle. « Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l’un des visages les plus populaires de la télévision française aux côté de Dorothée. Elle laissera un vide immense dans le coeur de sa famille, ses amis et tout ceux qui ont eu la chance de croiser sa route », peut-on lire dans le communiqué officiel transmis aux journalistes.

C’est touchant de voir tous ces quarantenaires verser une larme pour #Ariane Carletti. Elle qui nous a accompagnés enfant, avec #Dorothée On redevient tous des gosses qui vibraient devant DragonBall Z z z z... ???? On pleure pour elle, et on pleure sur notre jeunesse évanouie. — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) September 4, 2019

Le compte officiel de Dorothée a également réagi à son décès : « Très triste nouvelle, ‘notre’ Ariane nous a quittés… Dorothée, très affectée, gardera en tête toutes ces années de complicité, d’émotions, de tendresses, de grands moments et d’aventures passés ensemble avec Ariane. C’était une femme pétillante et tellement courageuse. » De nombreux internautes ainsi que des personnalités du PAF telles que Christophe Beaugrand ont également exprimé leur grande tristesse sur les réseaux sociaux.