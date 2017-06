Ariana Grande va être honorée par la ville de Manchester

Le 22 mai 2017 Manchester était frappée par l'horreur alors qu'un terroriste commettait un attentat dans l'enceinte de la Manchester Arena où venait de se terminer le concert d'Ariana Grande. 22 personnes sont mortes dans l'attaque, et des centaines d'autres blessées. Si Ariana Grande a alors interrompu sa tournée, elle a très vite organisée un concert de soutien moins de deux semaines après l'attentat. Le One Love Manchester qui s'est déroulé dans un stade de la ville anglaise, a réuni un line up impressionnant de Justin Bieber à Katy Perry en passant par Coldplay, Liam Gallagher, Robbie Williams, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Little Mix, pour ne citer qu'eux. Une initiative solidaire que le conseil municipal de Manchester a grandement appréciée, et aimerait donc remercier officiellement Ariana Grande pour cet événement.

♡ Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 10 Juin 2017 à 11h30 PDT

Le conseil municipal souhaiterait donc mettre en place un système qui reconnaîtrait les contributions exceptionnelles à la ville, et Ariana Grande serait donc l'une des premières personnalités à bénéficier d'un statut de citoyen de la ville de Manchester au titre de la mise en place du One Love Manchester. Le concert a permis de récolter près de 3 millions de livres en faveur du fond pour les victimes de l'attentat de Manchester. Le proposition du conseil municipal sera votée le 12 juillet prochain.