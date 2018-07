Ariana Grande, Twenty One Pilots... les 5 titres à écouter en boucle cette semaine !

On les attendait, ils sont enfin de retour ! Josh et Tyler de Twenty One Pilots ont fait un retour remarqué et fracassant avec Jumpsuit - un nouveau single bien plus rock et percutant. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez que le duo s'offrira un concert à l'AccorHotels Arena en 2019. Autre titre à écouter en boucle cette semaine, God is a Woman - nouveau single signé Ariana Grande. Pour la petite histoire, sachez que c'est Taylor Swift qui a inspiré cette chanson à la jeune femme. Aussi, on vous conseille d'écouter You Deserve Better, signé James Arthur. Le britannique nous offre là un single funky et groovy - tout ce qu'il faut pour l'été.

On poursuit avec les Vamps - dont le nouvel album (Day Edition) vient tout juste de sortir. Enfin, on termine avec Tout le Temps, signé Boulevard des Airs. Déjà, parce que la France a de très bon titres dans ses tiroirs mais surtout parce qu'on a hâte que leur nouvel album (Je Me Dis Que Toi Aussi), sorte dans les bacs. Et normalement, avec tout ça, vous avez de quoi survivre à la semaine si comme beaucoup, vous n'êtes pas encore en vacances...!