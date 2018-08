Ariana Grande : Un passage en France prévu, le Sweetener Tour se prépare ! 

La semaine dernière, Ariana Grande faisait une entrée fracassantes dans les charts avec son dernier album, Sweetener. Grâce à ce quatrième opus, la jeune chanteuse s'est hissée au sommet du classement, affirmant (une fois de plus) son talent. Et evidemment, quand on sort un album, il faut ensuite aller le défendre sur scène. La bonne nouvelle pour les fans, c'est que le Sweetener Tour se prépare et qu'en plus, il passera par l'hexagone.

tour passes n more here .... more sweetener stuff coming soon https://t.co/L9JATszYpf — Ariana Grande (@ArianaGrande) 21 août 2018

Pas plus tard qu'hier, la chanteuse a annoncé sur Twitter que les pass du Sweetener Tour étaient en vente (attention, un pass n'est en rien un billet !). Avec ces fameux pass, les fans ont la garantie d'être prioritaires et, petit bonus, ils bénéficient de reductions. Pour la modique somme de 10 dollars les fans (américains) peuvent donc avoir quelques avantages (sur le principe, c'est un peu comme les fast pass à Disney !) Côté dates et tarifs, forcément, rien n'a encore filtré. On sait unqiuement que le Sweetener Tour se déroulera en 2019 et qu'il devrait passer par la France. pour le reste, patience....!