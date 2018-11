Ariana Grande : Thank You, Next, le titre inédit qui évoque Mac Miller...

Après la sortie de Sweetener en août dernier, Ariana Grande ne s'arrête plus. Prête à reprendre possession de la scène -en occurrence, celles du monde entier, elle dévoile un tout nouveau morceau. On vous en dit plus !

Qui a dit qu'Ariana Grande n'était pas surprenante ? Personne ? Tant mieux ! Car la chanteuse de vingt cinq ans n'est pas prête de s'arrêter et c'est avec Thank You, Next qu'elle le fait savoir. Après quelques semaines bien difficiles, notamment dues à la mort de son ex compagnon Mac Miller, elle prouve qu'elle ne compte pas se laisser abattre. Elle qui avait annoncée vouloir faire un break histoire de se ressourcer et surtout de panser ses blessures ne semble pas prête à se morfondre. Proche de ses fans, elle a laissé savoir que son prochain album était déjà en préparation, voire presque achevé. Ce dernier se voudra plus optimiste.

"C'est un nouveau chapitre (...) Pas de clash, pas de shade... Juste l'amour, la gratitude, l'acceptation de soi, l'honnêteté et le fait de grandir" confie-t-elle.

Sans crier gare, Ariana Grande a tenu à dévoiler un premier extrait. Avec Thank You, Next, la jeune femme se pose et fait le bilan de ses relations passées. Le titre évoque son idylle avec Mac Miller mais aussi celle, plus récente, avec Pete Davidson. Un morceau sans rancœur remplit de bienveillance dans lequel elle tient à les remercier des tendres moments qu'ils lui ont offert. On note la petite dédicace, touchante, à Mac Miller : Wish I could say "Thank You" to Malcom, 'Cause he was an angel. Thank You, Next est donc une rétrospective amoureuse, un "état des lieux" qui explique que chacun d'entre eux lui ont appris ce qu'était l'amour, la patience et la douleur.