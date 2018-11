Ariana Grande : Thank You, Next, la lyric vidéo ! 

Il y a deux jours, Ariana Grande surprenait ses fans en dévoilant un tout nouveau single, intitulé Thank You, Next. Et alors qu'elle surf sur la vague du succès avec son dernier album Sweetener sorti en août dernier, l'interprète de No Tears Left To Cry prépare déjà l'arrivée de son prochain opus. C'est avec Thank You, Next qu'elle a choisi de l'annoncer. Un titre aux sonorités urbaines au refrain entêtant et qui fait déjà sensation. Sur ce dernier, Ariana Grande n'a pas hésité à parler de ses relations passées et à remercier ses ex compagnons qui lui ont offert de tendres moments, malgré tout.

Rappelons que la chanteuse de vingt cinq ans vient d'être élue femme de l'année par le magazine Billboard et l'association DoSomething.org notamment pour avoir récolté 23 millions de dollars avec son concert caritatif One Love Manchester qui a fait suite aux attentats de mai 2017.