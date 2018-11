Ariana Grande : Thank U, Next, le teaser du clip façon Lolita Malgré Moi dévoilé

On vous avait prévenus, Ariana Grande se la jouera girly pour le clip de Thank U, Next. Annoncée comme LE clip de cette fin d’année, la vidéo rendra hommage aux comédies romantiques qui ont bercé l’adolescence de bon nombre d’entre nous. Et afin de nous faire patienter, la popstar a publié un petit teaser plus que prometteur de ce qui nous attend. Cet extrait est un remake d’une scène culte du film Lolita Malgré Moi sorti en 2004 où sous forme d’anecdotes, des lycéens décrivent qui est Regina George, la reine des Plastics. Ici c’est Ariana Grande qui y est présentée et on retrouve les acteurs Jonathan Bennett et Stefanie Drummond du film original mais aussi des caméos très réussis de Troye Sivan ou encore Colleen Ballinger.

Plus énorme encore, Ariana Grande y fait même une blague sur ses fiançailles rompues avec son ex-copain Pete Davidson ! On se demande s’il va le prendre avec humour ou se vexer… L’interprète de Sweetener a par ailleurs confirmé que le clip contiendra également des références aux films La Revanche d’une Blonde, 30 ans sinon rien ou encore American Girls. L’actrice Jennifer Coolidge de La Revanche d’une Blonde a d’ailleurs posté une photo d’elle en compagnie d’Ariana Grande sur son compte Instagram, on parie donc que de nombreuses surprises nous attendent dans ce prochain succès annoncé de la chanteuse de 25 ans ! En attendant sa sortie, retrouvez les meilleurs covers jusqu’à présent de Thank U, Next d’Ariana Grande.