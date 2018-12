Ariana Grande : Thank U, Next, le clip façon Lolita Malgré Moi bat déjà des records !

Le nouveau clip d’Ariana Grande Thank U, Next est sorti le lundi 3 décembre dernier et en toute objectivité, il est l’un des meilleurs clips de ces dernières années ! La popstar se met dans la peau de Regina George, la peste du film culte des années 2000 Lolita Malgré Moi et s’amuse à y glisser de nombreuses références aux teen movies qui ont bercé l’adolescence de nombre d’entre nous. La Revanche d’une Blonde, 30 sinon rien ou encore American Girls… Ils y passent tous et nous rappellent de sacrés souvenirs ! On y retrouve également quelques guests notables comme Troye Sivan, Charli XCX, Jennifer Coolidge ou encore Sefanie Drummond et Jonathan Bennett du film original Lolita Malgré Moi. Et bonne nouvelle pour Ari, le clip vient déjà de battre des records sur YouTube !

Avec Thank U, Next, la chanteuse de 25 ans a obtenu le meilleur démarrage de l’histoire pour une vidéo musicale sur YouTube. En seulement 24 heures, le clip a été visionné pas moins de 55,4 millions de vues ! De plus, il est également devenu la vidéo qui a atteint les 100 millions de vues le plus rapidement sur la plateforme au bout de seulement quatre jours. Comme quoi, la qualité et un ingénieux teasing payent ! Retrouvez par ailleurs les meilleurs covers de Thank U, Next, le dernier single d’Ariana Grande.