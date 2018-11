Ariana Grande : Thank u, next est numéro 1 au top 100 Billboard

Impossible n'est pas Ariana Grande. En août dernier, la star faisait impression avec Sweetener - un album plus mature, plus recherché mais aussi, plus expérimenté et poussé que ses opus précédents. Alors qu'une toute nouvelle ère s'offrait à elle, Ariana Grande a dû faire face à la mort de son ex petit-ami, Mac Miller -et cette nouvelle tragédie l'a poussée à repartir en studio pour mieux travailler sur de la musique thérapeutique. Ce qui en est ressorti ? Thank u, next, un morceau qui inévitablement s'adresse à ses ex. Et en moins de quelques heures, Ariana Grande a provoqué un véritable engouement. Et justement, le titre s'est hissé en première place du top Billboard.

.@ArianaGrande’s ‘Thank You, Next’ has now debuted at #1 on the Billboard Hot 100 chart! This becomes her first single to do so.

‘Thank You, Next’ is also the first song by a female artist to debut at #1, since Adele’s ‘Hello’. pic.twitter.com/GuKDZ8xQk4

— Music News Facts (@musicnewsfact) 12 novembre 2018

Avec Thank u, next, Ariana Grande a donc écopé de la première place du top 100 Billboard mais ce n'est pas tout ! En plus d'être le premier single de la star a réalisé cet exploit, Thank u, next est le premier single signé par une femme à se hissé au sommet du classement depuis Hello (par Adele).

Alors, qui dit mieux ?