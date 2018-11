Ariana Grande : Thank u, next bat un record spectaculaire en une semaine à peine

Décidement, c'est la période des records ! La semaine dernière, c'est Marshmello qui battait un record avec Happier et aujourd'hui, on se penche sur LA pop star du moment, Ariana Grande. La jeune chanteuse a dévoilé une nouveau morceau (en parallèle de son quatrième album, Sweetener). Thank U, Next a débarqué dans les charts il y a quelques jours et en moins d'une semaine, le morceau a battu des records - détrônant Ed Sheeran au passage.

Croyez-le ou non,