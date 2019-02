Ariana Grande : Thank U, Next bat un record au Top Billboard

Une surprise ? Pas vraiment. A la minute où Ariana Grande a dévoilé le single Thank U, Next, le morceau s'est hissé aux sommets des charts pour mieux battre des records ensuite - et encore, on ne parle même pas du clip (qui reprend brillamment le film culte Lolita Malgré Moi) qui, lui, a retourné Youtube. Alors quand l'album (plus qu'attendu) a été publié, dire qu'il a eu du succès serait un euphémisme : il s'est placé directement numéro 1. Et visiblement, c'est toujours le cas. Du moins, si l'on en croit Billboard.

L'album s'est placé en tête du Top 200 de Billboard avec près de 360,000 streams enregistré dans la semaine du 14 février (si l'on en croit Nielsen Music). Cette performance marque le plus grand lancement d'un album pop (et surtout, c'est la quatrième fois qu'Ariana Grande s'offre une première place). Pour marquer la sortie de l'opus, la chanteuse a dévoilé le clip de Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored et visiblement, la vidéo suit les précédentes en cumulant les vues.