Ariana Grande tease un nouvel album live sur Twitter (VIDEO)

Ils étaient des centaines de milliers a avoir assisté au Sweetener World Tour d'Ariana Grande ces derniers mois ! Une tournée qui s'est déplacée dans le monde entier et qui a permis à la chanteuse américaine de rencontrer ses fans à travers des moments inoubliables. C'est notamment pour cette raison que l'interprète de Thank U Next aurait décidé de sortir, dans les semaines (voire les mois) à venir, un album live de ses performances. Alors qu'elle précisait récemment à ses fans qu'elle était en train de choisir les meilleurs titres live effectués lors de se prestations, Ariana Grande vient de publier un cours extrait vidéo en story sur Instagram dans lequel on peut apercevoir un écran d'ordinateur avec une piste à l'écoute. Une manière subtile pour l'artiste de dire à ses nombreux fans qu'elle est en train de préparer les morceaux à paraitre dans un futur album... Du moins c'est ce que l'on espère !

.@ArianaGrande teases a Sweetener World Tour Live album on social media. ???? pic.twitter.com/dkb8ETE3TY — Pop Crave (@PopCraveMusic) November 5, 2019