Ariana Grande tease un nouveau single pour le 14 décembre

Cette année, Ariana Grande compte la terminer en beauté. Alors que Sweetener a été sacré meilleur album de 2018 par Billboard, la star pense déjà à la suite : Thank U, Next -sorti il y a quelques semaines- devrait d'ailleurs posé les bases du cinquième opus de la chanteuse qui, clairement, ne devrait pas tarder. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'Ariana Grande se prépare à dévoiler un nouveau morceau : tenez-vous prêts, il arrive le 14 décembre !

Ariana Grande takes to Instagram to announce a new song titled “Imagine” that is set to release in 2 days. pic.twitter.com/GW1wJKO3Ua — Music News Facts (@musicnewsfact) 11 décembre 2018

Parce que les réseaux sociaux restent le meilleur moyen de propager une information rapidement, Ariana Grande a choisi Instagram pour teaser cette sortie surprise (enfin, pas si surprise que ça, du coup). Via une story, l'interprète de No Tears Left To Cry a fait savoir que son morceau (intutilé Imagine) devrait sortir d'ici deux jours - soit le 14 décembre prochain. Et justement, si vous faites partie de ces fans qui analysent tout, vous aurez compris que Imagine est à retrouver dans le clip de Breathin. On s'explique : lors de la sortie du clip, de nombreux fans avaient spéculé que la star avait cahé les titres de son prochain album dans la vidéo... et on peut lire sur l'un des panneaux d'affichage "Imagine". Traduction, Ariana Grande est définitivement en train de teaser son cinquième album et on a hâte.