Ariana Grande : De retour avec No Tears Left To Cry

Si on vous parlait la semaine dernière d’un du probable entre les chanteuses Dua Lipa et Ariana Grande, on vous parle aujourd’hui du retour de Ariana Grande, toute seule ! La chanteuse a fait une annonce sur twitter dans la nuit et son post a récolté 187 000 likes en quelques minutes. Les fans d’Ariana Grande attendent son retour avec impatience, pas qu’eux d’ailleurs, 2 ans après la sortie de son album Dangerous Woman. Son retour sera également fortement marqué en émotion, quand on se souvient de l’attaque terroriste arrivé à la fin de son concert à Manchester.

ʎɹɔ oʇ ʇɟǝl sɹɐǝʇ ou 4.20 — Ariana Grande (@ArianaGrande) April 17, 2018

Bon, un petit miroir vous est nécessaire pour lire son tweet, ou alors vous tournez la tête on s’en fout, un retour prévu le 20 avril pour Ariana Grande ! No Tears Left to Cry sort dans 2 jours, tout le monde a hâte, nous compris, on s’en reparle le 20 avril après écoute !