Ariana Grande tease son apparition dans le Carpool Karaoke de James Corden ! 

Ariana Grande est sur le point de sortir son quatrième album, Sweetener. La date est notée, le 17 août prochain, on pourra donc écouter l'intégralité de la tracklist, fièrement postée sur les réseaux sociaux par la jeune femme. Bref ! Et comme chaque artiste, ou presque, pour promouvoir l'opus un passage dans le célèbre Carpool Karaoke est donc de mise. En tout cas, c'est ce qu'à laisser entendre Ariana Grande et le présentateur, James Corden.

L'un est l'autre se sont pris au jeu des indices. Et le premier à avoir commencer le teasing du prochain -probable, Carpool est James Corden lui même ! Sur son compte Twitter le présentateur du Late Late Show s'est amusé à poster une photo des paroles de No Tears Left To Cry et God Is A Woman. Deux extraits du nouvel album d'Ariana Grande.

Mais voilà, ni l'un ni l'autre n'a vraiment confirmé l'apparition de la chanteuse dans la fameuse émission de CBS. Enfin bon, quand on voit le jeu de chat et la souris auquel les deux jouent, cela ne peut être qu'une confirmation déguisée... On espère juste ne pas devoir attendre trop longtemps pour s'éclater sur ce Carpool qui sera sans le moindre doute, exceptionnel.