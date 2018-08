Ariana Grande : Sweetener, ses 5 titres préférés de l'album 

L'album n'est même pas encore sorti qu'il est déjà assuré de son succès. Ariana Grande fera son grand retour dans les bacs le 17 août prochain avec Sweeteness, un album pop, efficace et même teinté de féminisme (comme en témoigne le titre God is a Woman). Jusqu'à présent, les fans ont pu découvrir des titres comme R.E.M ou le single No Tears Left To Cry. Notez que pour ce disque, la jeune femme s'est entourée de pointures telles que Missy Elliot, Nicki Minaj ou encore Pharrell Williams, de quoi attiser la curiosité. Sur Twitter, une fan a demandé à la chanteuse de lister ses cinq titres favoris et même si l'exercice a été compliqué pour Grande (en même temps, peut-on la blâmer ?), elle a finalement donné ses cinq favoris.

R.E.M

Borderline

Pete Davidson

Better Off

Goodnight N' Go

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 12 août 2018

"Oh mon Dieu", a t-elle commenté avant de lâcher sa liste. Evidemment, choisir cinq titres sur son propre album relève de l'impossible. Mais lorsque vous déciderez de lancer le disque, vous pourrez déjà commencer par sa petite sélection personnelle. Inutile de dire qu'après tout ça, le quatrième album de la chanteuse est encore plus attendu. Et vous savez quoi ? On attend votre propre Top 5 dans trois jours !