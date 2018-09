Ariana Grande : son nouvel hommage poignant à Mac Miller (VIDEO)

Mac Miller est décédé au debut du mois, des suites d'une overdose. De nombreux artistes se sont succédés sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au rappeur de 26 ans et parmi eux, il y avait -évidemment- Ariana Grande. La chanteuse, qui a partagé la vie du rappeur pendant deux ans lui avait sobrement rendu un premier hommage en postant une simple photo sur les réseaux sociaux (après avoir pris soin de retirer les commentaires de son compte). Son but ? Sépargner un flot de haine venant des fans. Ce week-end, l'interprète de No Tears Left To Cry a publié une vidéo qui, cette fois, était accompagnée d'un message.

"Je t'ai adoré dès le jour ou je t'ai rencontré quand j'avais dix neuf ans et je t'adorerai toujours", ecrit-elle. "Je n'arrive pas à crorie que tu ne sois plus là, ça ne rentre pas dans ma tête. On en a parlé. Tant de fois. Je suis tellement en colère, tellement triste, que je ne sais pas quoi faire. Tu as été mon ami le plus cher pendant si longtemps. Je suis tellement désolée de ne pas avoir te réparer, de ne pas avoir pu faire disparaître la douleur. Je le voulais vraiment. La plus gentille, la plus douce des âmes qui ne méritait pas ses démons. J'espère que tu vas mieux maintenant. Repose toi".

La vidéo, vue plus de 25 millions de fois sur Instagram montre un Mac Miller qui semblait -cette fois- bien cacher ses démons.