Ariana Grande : Son nouveau single bat déjà des records !

Hier on vous parlait d’Ariana Grande qui avait teasé la sortie de son nouveau single, No Tears Left For Cry ! Son annonce sur twitter avait fait kiffer ses fans, plus de 187 000 likes en plusieurs minutes. Son retour est très attendu, 2 ans après la sortie de son album Dangerous Woman. Un retour particulier, on se souvient de l’attaque terroriste arrivé à la fin de son concert à Manchester. Son nouveau single est sorti ce matin, le clip aussi et on en est très fan. Le clip bat d’ailleurs déjà un record.

La popularité d’Ariana Grande est toujours dingue, 45,5 millions de followers sur Twitter, top 100 des personnes les plus influentes juste après Michel Drucker et Tex, et son nouveau clip est déjà un carton ! Pour résumer, son clip No Tears Left To Cry, est sorti ce matin à 6H, il est midi et on compte presque 3 millions de vues ! Un clip à ne pas voir si vous avez la nausée, les décors bougent et tournent, mais il est très beau et vraiment bien produit ! Sinon y’a aussi Madonna qui est de retour, enfin on croit !