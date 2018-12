Ariana Grande, Sia, Mariah Carey... la playlist ultime pour Noël !

D'accord, on n'en peut plus. D'accord, il devient littéralement impossible de se rendre quelques part sans entendre ne serait-ce qu'un chant de Noël. Mais, on ne va pas se mentir, rien de mieux qu'un petit All I Want For Christmas pour se mettre dans l'ambiance des fêtes. Alors à moins de trois semaines de Noël, on a pensé à vous : Sia, Ariana Grande, Michael Bublé ou l'incontournable Mariah Carey, ils sont tous là !

Le petitnouveau - Katy Perry, Cozy Little Christmas

Le plus pop - Sia, Santa's Coming For us

Le plus engagé - John Lennon, Happy X-Mas

Le plus chill - Bing Crosby, White Christmas

Le vrai classique - Have Yourself a Merry Little Christmas, Frank Sinatra

La version Crooner - Santa Claus is Coming To Town, Michael Bublé

Le plus kitsch - Last Christmas, WHAM!

Le plus 90's - My Only Wish This Year, Britney Spears

Le plus rock 'n' roll - Run Run Rudolph, Chuck Berry

Le plus hype - Ariana Grande, Santa Tell Me

L'incontournable - All I Want For Christmas, Mariah Carey

Allez, vous laisse chanter tous ces morceaux à tue-tête. Par contre, faites attention : trop de chants de Noël pourraient nuire à votre santé mental et non, ce n'est pas une blague !