Ariana Grande se la jouera girly pour le clip de Thank U, Next !  

Ariana Grande tease son prochain clip et indique subtilement que ce dernier sera une référence aux comédies romantiques de son enfance. Eh oui, qui n'a jamais regardé La Revanche D'une Blonde ou Lolita Malgré Moi. Truc de filles mais on sait que les garçons aussi, les ont vu !

Ariana Grande ne cache son penchant pour le girly et elle l'a d'ailleurs fait remarquer lors que sa prestation live sur le plateau d'Ellen Degeneres dans laquelle elle fait référence au film Le Club Des Ex, sorti en 96. Puis, c'est avec une série de photos postées sur les réseaux sociaux qu'une nouvelle fois, elle met la puce à l'oreille de ses fans. Comment ? En légendant avec des répliques des films La Revanche D'une Blonde et Lolita Malgré Moi. Sans compter le petit clin d'oeil à American Girls avec une photo d'elle, posant en pom-pom girl, sous laquelle figure le #ThankUNext. Le clip de Thank U, Next risque bien d'être un bel hommage aux teen movies !