Ariana Grande se confie sur sa rencontre exceptionnelle avec Madonna

Si il y a bien une artiste qui peut se vanter d'être au top de sa forme, c'est Ariana Grande ! Après le titre Stuck With U en duo avec Justin Bieber, c'est désormais sa collaboration avec Lady Gaga, Rain On Me, qui fait les gros titres de l'actualité musicale. Une période très prolifique pour la jeune artiste américaine qui a surtout décidé d'en faire profiter les autres en récoltant des fonds pour la lutte contre le COVID-19. La preuve avec les bénéfices de sa chanson avec l'interprète de Sorry dont les bénéfices seront reversés à l'association First Responders Children’s Foundation.

Autre nouvelle pour Ariana Grande, il semblerait que la crise du COVID-19 est déliée la langue de cette dernière. En effet, la jeune femme a récemment tenu à revenir sur sa rencontre avec Madonna lors d'une interview pour Apple. Un moment exceptionnelle puisque la jeune artiste est une fan inconditionnelle de la reine de la Pop. "La première fois que je l'ai vue, j'étais toute tremblante. J'étais là : 'Je t'ai étudiée, je te vénère !'. Je ne savais pas quoi dire. J'étais incapable de parler. Elle m'a juste répondu 'Merci, je t'adore' et m'a prise dans ses bras. Elle m'avait invitée à cette soirée qu'elle organise chaque année et c'était vraiment cool. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait tous ces invités de marque, tout ce beau monde, et la première chose qu'elle a faite c'est de se précipiter sur le dancefloor pour traîner avec ses danseurs. J'ai trouvé ça vraiment adorable parce que moi aussi j'entretiens un lien très fort avec les personnes avec qui je travaille" confiait Ariana Grande à propos de la Madone.

Une vraie déclaration d'amour qu'elle termine en précisant à quel point elle aimerait ressembler à son idole dans l'évolution de sa carrière : "Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle n'a plus de récompenses à chercher, plus de tubes à décrocher. Elle fait ça parce qu'elle aime ça. Et ça me parle beaucoup car c'est super ce qu'il m'arrive, mais en fin de compte tout ce que je veux faire c'est chanter. Je veux simplement m'exprimer et donner des émotions aux gens. Et c'est la raison pour laquelle je l'aime tellement en tant qu'artiste. Elle continue de faire de la musique parce qu'elle en a envie, pas parce qu'elle y est forcée".