Ariana Grande se classe numéro 1 avec son titre Positions !

Voilà déjà plusieurs semaines qu'Ariana Grande nous promettait la sortie imminente de son nouvel album. Chose promise, chose due, la star américaine a dévoilé son album Positions ce vendredi 30 octobre. Un opus de quatorze titres exceptionnels dans lequel on découvre ainsi des chansons au nom évocateur comme Nasty (Méchant en français) ou encore Shut Up (Ferme ta gue***) mais surtout deux collaborations exceptionnelles avec Doja Cat sur Motive et The Weeknd sur le titre Off the table. Mais pour le moment, c'est grâce au titre Positions que la chanteuse s'est classée en tête du Billboard Hot 100, le classement le plus prestigieux aux États-Unis.

Il y a un peu plus d'un an, Ariana Grande dévoilait Thank U, Next, son cinquième album studio. Un véritable succès commercial qui valait à la star de 27 ans le statut de seule artiste féminine à avoir deux singles issus du même album en tête du Billboard Hot 100 (après Mariah Carey). S'en suivait une énorme tournée mondiale et divers projets menés à bien jusqu'au confinement. Ces derniers mois, c'est aux côtés de Lady Gaga avec leur titre titre Rain On Me que les Arianators ont pu retrouver leur idole. Un véritable raz de marée musical qui venait ainsi s'ajouter à la longue liste de tubes interprétés par l'artiste.

Une fois de plus, la jeune américaine de 27 ans nous offre une album personnel teinté de textes forts et honnêtes. Devenue l'une des artistes les plus prolifiques, rentables et influentes de sa génération, Ariana Grande pourrait bien battre un nouveau record avec Positions. Un opus qu'elle pourra également défendre sur scène dans les mois voire les années à venir...