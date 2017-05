Ariana Grande : Sa tournée officiellement suspendue

On s'en doutait mais c'est désormais officiel. Suite aux attentats de Manchester à la sortie de son concert, la tournée d'Ariana Grande est officiellement suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les concerts à l'O2 Arena de Londres ces jeudi et vendredi 25 et 26 mai n'auront donc pas lieu peut-on lire dans un communiqué officiel sur Twitter : "En raison des tragiques événements à Manchester, le Dangerous Woman Tour d'Ariana Grande a été suspendu jusqu'à nouvel ordre afin de nous laisser le temps de pouvoir appréhender la situation et par respect aux victimes et à leur famille. Les concerts de l'O2 de cette semaine ont été annulés, ainsi que tous les concerts jusqu'au 5 juin en Suisse".

"Nous demandons à tout le monde de continuer de soutenir la ville de Manchester et toutes les familles touchées par cet acte de violence lâche et insensé. Notre mode de vie a encore été menacé mais nous y ferons face tous ensemble. Merci" peut-on lire dans la suite du communiqué. Pour l'instant, pas un mot sur le concert d'Ariana Grande prévu ce 7 juin à Paris. Quelle que soit sa décision, les fans seront en tout cas là pour la soutenir...