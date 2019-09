Ariana Grande s'emporte contre un fan qui l'accuse d'utiliser auto-tune !

Actuellement en tournée dans le monde entier avec son The Sweetener Tour, Ariana Grande régale quotidiennement des milliers de fans venus l'applaudir. C'était notamment le cas au Royaume-Uni il y a quelques semaines lors d'un spectacle qui s'est déroulait parfaitement normalement. Du moins, c'est ce que pensais la chanteuse avant qu'elle tombe sur le commentaire peu subtil d'un internaute à propos de sa prestation. "Ça parait être de l’auto-tune et ça n’est probablement pas chanté en direct. Tu es une chanteuse géniale et j’adore ta voix et tes chansons mais ça n’a vraiment pas l’air d’être en direct" a t-il affirmé sur Instagram.

Des propos crus auxquels Ariana Grande s'est empressée de répondre sèchement : "Sans aucun mixage sonore ni aucune aide. Je pourrais faire ça à Broadway (et je l’ai fait). Je peux le faire sous la douche. Dans la voiture. C’est mon cadeau/ C’est pour ça que je suis là. Je chante plus de 30 chansons chaque soir. Chaque mot. C’est mon truc. Laissez-moi briller bon sang". On constate donc que cette dernière affirme ne pas avoir la moindre aide concernant sa voix. Et c'est tout à l'honneur de celle qui vient de remporter le titre de Chanteuse de l'année aux MTV Vidéo Music Awards.