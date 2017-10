Ariana Grande : Ridiculous, une chanson inédite écrite par Miley Cyrus leake

Si Ariana Grande lançait récemment son propre clavier emoji, les fans de la chanteuse américaine savent qu'elle planche en ce moment en studio sur son prochain album, qui pourrait voir le jour avant la fin de l'année. Après le succès de Dangerous Woman, Ariana Grande s'est imposée comme la référence à suivre en terme de pop music. Aujourd'hui, Virgin Radio vous propose de faire un petit retour en arrière avec l'arrivée de "Ridiculous", un ancien titre écrit par Miley Cyrus pour Ariana Grande qui vient de faire son apparition sur la toile. Le morceau-leak est disponible sur plusieurs sites pour ceux qui souhaitent l'écouter en intégralité.

Unreleased Track "Ridiculous" written by Miley Cyrus pic.twitter.com/NZGgR6uPsR — Ariana Grande (@ArianaGrandeCDs) 11 octobre 2017

Entre pop et R&B, "Ridiculous" avait tous les atouts requis pour devenir un tube d'Ariana Grande. Ce morceau inédit, écrit par Miley Cyrus, a été enregistré à l'époque où l'artiste travaillait sur son deuxième album My Everything sorti en 2014. Effectivement, "Ridiculous" se rapproche énormément de sonorités de "Why Try", "Best Mistake" ou "Break Your Heart Right Back". Dommage que la chanson n'ait pas fini sur l'album ! Pour se consoler, on vous propose de voir le Carpool Karaoke en mode Broadway d'Ariana Grande et Seth MacFarlane.