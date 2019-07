Ariana Grande révèle que son titre Got Her Own sera dans le film Charlie's Angels

Ariana Grande l'a révélé à ses millions de fans dans sa story Instagram il y a quelques heures. Le titre Got Her Own figura sur la bande originale du film Charlie’s Angels. En effet, le remake de "Charlie et ses drôles de dames" doit sortir d'ici fin octobre. Il réunit un casting quatre étoiles avec les actrices Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska qui tiendront les rôles de ces personnages devenus emblématiques. Et pour propulser au maximum ce nouveau long-métrage, c'est donc sur une pointure de la sphère musicale que les producteurs ont misé.

Pour la bande originale de ce film très attendu, Ariana Grande partagera notamment l'affiche avec des chanteuses telles que Miley Cyrus ou encore Lana del Rey. Actuellement en tournée pour son "Sweetener World Tour", Ariana Grande a joué cette chanson en compagnie de Victoria Monet, à Washington (voir la vidéo ci-dessus). Un avant-goût du titre qui devrait être disponible sur toutes les plateformes en ligne d'ici peu.