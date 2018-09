Ariana Grande rend hommage à Mac Miller, décédé le 7 septembre dernier

Mac Miller a succombé à une overdose, le 7 septembre dernier. Le jeune rappeur n'avait que 26 ans, il était doué et prometteur. Alors bien sûr, c'est toute la sphère musicale qui a été choquée de sa mort, comme ce fut le cas lorsque Avicii est parti. Les hommages se sont succédés sur la toile, de Ed Sheeran à Shawn Mendes en passant par Pharrell Williams. Mais l'hommage le plus poignant (mais aussi le plus sobre) reste celui de la chanteuse Ariana Grande qui, pendant deux ans a été sa petite amie. Une photo en noir et blanc et le regard tourné vers le haut, voici comment la jeune femme veut s'en souvenir.

Ces derniers jours, la chanteuse a essuyé les foudres des fans de Mac Miller, beaucoup la tenant pour responsable de sa mort. Le flot de haine fut si fort qu'Ariana a dû désactivé les commentaires de son compte Instagram.