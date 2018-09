Ariana Grande : R.E.M et No Tears Left To Cry en live dans le live Lounge de BBC Radio One (VIDEO)

Sweetener est dans les bacs depuis quelques semaines, prouvant une fois de plus le talent d'Ariana Grande. La jeune femme est de retour dans les charts avec un album plus mature, plus féministe mais aussi plein d'espoir. Cet opus acclamé par la critique (et par le public) comprend de véritable hits - comme No tears Left To Cry ou encore Light is Coming ft. Nicki Minaj. De passage à Londres pour promouvoir son album, celle qui a rendu un hommage poignant à Aretha Franklin a interprété R.E.M, God is a Woman et No Tears Left To Cry pour le Live Lounge ainsi que la traditionnelle cover.

Au programme de ce live donc, trois des morceaux phares de l'album. Si vous connaissez le principe de Live Lounge, alors vous savez que l'artiste invité reprend aussi un artiste qui, à la base, ne s'inscrit pas nécessairement dans son univers (on se souvient de Passion Fruit de Drake par Paramore). Ariana Grande, elle, a choisi Them Changes par Thundercat ! Ces trois lives sont en tout cas, un avant goût de ce qui nous attend quand Ariana Grande partira en tournée - et on a hâte que le Sweetener Tour commence.