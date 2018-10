Ariana Grande : prête pour une nouvelle tournée ? Elle répond ! 

Les dernières années ont été fortes en émotions pour la jeune chanteuse. Après avoir vécu l'attentat de Manchester en mai 2017 et récemment, la mort du rappeur McMiller avec qui elle avait partagée sa vie durant deux ans, on pourrait se demander si Ariana Grande ne mériterait pas une longue pause.

En août dernier, Ariana Grande sortait son quatrième album Sweetener porté par les singles God Is A Woman et No Tears Left To Cry dont le succès fut immédiat. Et après s'être retirée pour accuser le coup de la mort de son ex et ami de longue date McMiller, voilà que la chanteuse de vingt cinq ans serait prête à repartir de plus belle vers de nouvelles aventures musicales. On parle ici d'éventuelles dates supplémentaires à la mini-tournée annoncée, il y a peu. Voire, une toute nouvelle tournée... Ariana Grande serait donc sur un retour scénique. Proche de ses fans, elle fait toujours son possible pour répondre à leur question. Et c'est suite à l'une d'entre elle que la demoiselle a laissé échapper l'information.

"Je suis prête, mon cœur en a besoin. Je suis en train de finaliser un peu plus de choses, mais j’essaie de les obtenir (les dates, ndlr) dès que possible." écrit-elle.

Eh bien, Ariana Grande prouve de nouveau qu'elle n'est pas du genre à se laisser abattre et on doit avouer, qu'on est impressionné par tant de maturité !