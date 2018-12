Ariana Grande pose pour Billboard et dévoile le titre de son prochain album

Difficile de ne pas entendre parler d'Ariana Grande. La jeune chanteuse a cartonné cet été avec son quatrième opus, Sweetener. Quelques jours à peine après la sortie de l'album, Ariana Grande a dû faire face à la disparition prématurée de son ex-petit ami, Mac Miller et c'est justement cette épreuve qui lui a permis d'aller plus loin dans son art : Ariana Grande s'est enfermée en studio pour mieux nous offrir un Thank U, Next, un morceau déjà culte. Le clip, dévoilé il y a quelques jours a déjà attu des records impressionnants et évidemment, Ariana Grande ne compte pas s'arrêter là. Sacrée Femme de l'année 2018 par Billboard, la chanteuse s'est confiée au média sur son avenir musical.

Pour Thank U, Next, Ariana Grande a fait équipe avec des collaborateurs de longues dates : Tommy Brown, Social House, Victoria Monét, Tayla Parx et Doug Middlebrook l'ont ainsi entourée et pour la chantuse, Thank U Next est le résultat d'une "énergie féminine mélangée au champagne, aux rires mais aussi aux pleurs". A en croire l'interview publiée par Billboard, nous devrions retrouver le son de Yours Truly sur ce cinquième opus qui, pour l'instant, serait titré "Thank U, Next". Il faudra faire encore preuve de patience avant de découvrir ce nouvel opus mais pour les plus curieux, il se murmure que la tracklist du disque aurait été dévoilée dans le clip de Breathin'.