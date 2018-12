Ariana Grande, Pink, Taylor Swift... Le top des meilleures artistes féminines de 2018 selon Billboard

C’est incontestable, 2018 a été une année des plus riches musicalement et à l’approche de la fin d’année, l’heure est au bilan. En attendant de découvrir celui de Virgin Radio qui arrive prochainement (patience !), on vous propose de retrouver le classement des huit meilleures artistes féminines de 2018 établi par Billboard, le célèbre et réputé magazine musical US. Qui est l’heureuse élue en tête ? Et bien cette année, c’est Taylor Swift qui prend les devants ! Entre la promotion et l’exploitation de son sixième album Reputation ainsi que la tournée mondiale The Reputation Stadium Tour qui a suivi et qui a explosé tous les records, la première place de la chanteuse américaine semble amplement méritée ! La suite du top est par ailleurs à retrouver ci-dessous :

Billboard’s Top 8 Year End Female Artists of 2018:

1. @taylorswift13

2. @iamcardib

3. @Camila_Cabello

4. @ArianaGrande

5. @DUALIPA

6. @halsey

7. @Pink

8. @NICKIMINAJ pic.twitter.com/njI2KwM1KI

— Music News Facts (@musicnewsfact) 6 décembre 2018

Sans surprise on retrouve également sur le podium l’ex-Fifth Harmony Camila Cabello qui vient d’annoncer une collaboration avec Ed Sheeran, à la quatrième place Ariana Grande qui bat déjà des records avec son dernier clip Thank U, Next ou encore en Pink qui a vu son concert prévu à l’U Arena en juillet prochain se remplir en cinq minutes top chrono. Quel est votre classement perso pour l’année 2018 ?