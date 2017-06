Ariana Grande, Pharrell Williams, Miley Cyrus... les moments forts de #OneLoveManchester (VIDEOS)

Parce que la musique et l'amour sont les meilleures réponses à la barbarie, toute la planète pop s'est réunie hier soir autour d'Ariana Grande. Coldplay, Liam Gallagher, Justin Bieber, Miley Cyrus, Mac Miller, Pharrell Wiliams.. tous ont répondu présent à l'appel de la chanteuse. Retransmis sur TMC, ce concert plus que magnifique a ressemblé des millions de personnes - l'occasion de prouver que Manchester était toujours debout. Si vous avez manqué ce moment important de l'Histoire de la musique, en voici le meilleur :

Une "ronde" géante improvisée, qui s'agrandit pendant plusieurs minutes, sur la musique de Justin Bieber au concert #OneLoveManchester pic.twitter.com/9ob5etUEkY — Esther Lefebvre (@estherlefebvre) 4 juin 2017

Plus de 9 000 000$ ont été récoltés pour le #OneLoveManchester woah! — Harry Styles France (@UpdatesHarrySFR) 5 juin 2017

Katy Perry, Coldplay et Justin Bieber ont interprété leurs plus grand tubes mais c'était surtout l'occasion pour les artistes de monter des duos inédits : Chris Martin et Ariana Grande nous ont offert une version magnifique de Don't Look Back In Anger tandis que Pharrell Williams & Miley Cyrus ont repris Happy. Avant de clore ce concert avec Somewhere Over The Rainbow, Ariana Grande a chanté One Last Time (chanson qui, aujourd'hui, a une saveur particulière). Malheureusement, Oasis ne se sera pas reformé pour l'occasion mais ce show aura définitivement marqué les esprits.