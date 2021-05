Ariana Grande partage ses photos de mariage (et elles sont magnifiques)

"She said Yes" , comme diraient nos voisins américains. Il y a quelques jours, la toile découvrait à la surprise générale qu'Ariana Grande s'était mariée dans le plus grand des secrets. L'interprète de God is a Woman a ainsi épousé Dalton Gomez (un agent immobilier de luxe). Tout de suite, découvrez les photos de cette journée si spéciale (partagées par la star en personne).

Ariana Grande et Dalton Gomez se sont dits "oui" devant une vingtaine de personnes, à Los Angeles.