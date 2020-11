Ariana Grande ose tout dans le clip de son titre 34+35 (VIDEO)

En février 2019, Ariana Grande dévoilait Thank U, Next, son cinquième album studio. Un véritable succès commercial qui valait à la star de 27 ans le statut de seule artiste féminine à avoir deux singles issus du même album en tête du Billboard Hot 100 (après Mariah Carey). S'en suivait une énorme tournée mondiale et divers projets menés à bien jusqu'au confinement. Ces derniers mois, c'est aux côtés de Lady Gaga et le titre Rain On Me que les Arianators avaient pu retrouver leur idole. Un véritable raz-de-marée qui venait ainsi s'ajouter à la longue liste de tubes de l'artiste. Mais ce n'est pas fini. Alors qu'elle avait récemment affirmé avoir travaillé d'arrache-pied durant le confinement, Ariana Grande vient tout juste de nous dévoiler le fruit de ses efforts : son sixième album, Positions. Et une fois de plus, l'artiste ne nous a pas déçu !

Portée par le titre Positions, qui s'est directement classé en tête des charts du monde entier, la chanteuse nous offre un opus de quatorze titres dans lequel on découvre des chansons au nom évocateur comme Nasty (Méchant en français), Shut Up (Ferme ta gue***) mais surtout deux collaborations exceptionnelles avec Doja Cat sur Motive et The Weeknd sur le titre Off the table. Devenue l'une des artistes les plus prolifiques et influentes de sa génération, Ariana Grande se manifeste ici avec un album personnel teinté de textes forts et honnêtes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ose tout. La preuve avec le clip de 34+35, dévoilé le 17 novembre dernier.

"Can you stay up all night? / Fuck me 'til the daylight / Thirty-four, thirty-five" balance l'artiste dans ce morceau plus coquin que jamais. Il suffit d'ailleurs d'ajouter les deux chiffres de son titre pour deviner le thème principal de sa chanson. Mis en images par Director X, qui a notamment travaillé avec Rihanna ou Drake, le tube de la chanteuse nous entraîne dans un monde scientifique où cette dernière tente de créer un clone d'elle-même. Après plusieurs tentatives, cette dernière va finalement parvenir à ses fins. Toutefois, le résultat n'est pas vraiment ce qu'elle attendait. Mais qu'importe. Entrecoupé de chorégraphies aussi originales que suggestives, le clip d'Ariana Grande risque de faire couler beaucoup d'encre. Des polémiques qui ne sont pas pour déplaire à celle qui cumule déjà plus de 10 millions de vues en moins de 24 heures et dont la fan base, qui s'élève à 206 millions sur Instagram, ne cesse de grimper.