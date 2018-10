Ariana Grande : Needy, un nouveau morceau prêt à sortir ?

En août dernier, Ariana Grande faisait son grand retour dans les charts avec Sweetener, un nouvel album plein d'espoir et de maturité. Tout était idyllique. L'opus était au sommet de tous les classements, Ariana Grande battait des records, parcourant le monde pour défendre ce quatrième disque. Et puis, en septembre, son ex petit ami Mac Miller est décédé brutalement ce qui, inévitablement, a poussé Ariana Grande a se retirer de la scène médiatique.... pour mieux retourner en studio. Or, le 4 octobre dernier, la chanteuse a avoué sur son compte Twitter que selon elle, la "musique était le meilleur remède".

Ajoutez à cela un petit teasing en vidéo et vous obtenez ce qui semblerait être un nouveau morceau. "Les fans s'attendant à ce que le morceau soit intitulé Needy" et visiblement, "le morceau serait frais", explique nos confrères de chez Idolator. Ariana Grande a fait le choix de se retirer de la scène médiatique, elle a préféré s'enfermer en studio pour exorciser sa peine mais surtout, pour tenter de transformer sa douleur en art. Quel sera le verdict ? Réponse quand le morceau sortira !