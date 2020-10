Ariana Grande, Muse et Green Day préparent de nouveaux albums, Miley Cyrus confirme le retour d'Hannah Montana et l'engagement de Julien Doré... Toutes les news musique !

L'année 2020 aura définitivement était un nouveau palier dans la carrière d'Ariana Grande ! Alors qu'elle figure en tête des classements les plus prestigieux de l'univers musical (ventes de disques, tournées mondiales les plus rentables…), la chanteuse américaine vient d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. En effet, l'interprète de Problem vient d'être élue première artiste de tous les temps à classer quatre de ses chansons en première place. Un record inégalé jusque-là qu'elle doit aux morceaux thank u, next, 7 Rings, Stuck With U en duo avec Justin Bieber et le récent Rain On Me, enregistré en collaboration avec Lady Gaga. Et c'est loin d'être fini !

"J'ai hâte de vous dévoiler mon album ce mois-ci" a récemment écrit Ariana Grande sur son compte Twitter. Une annonce dès plus surprenante pour les fans de la chanteuse qui, malgré les nombreuses rumeurs, ne s'attendaient pas à la sortie d'un nouvel opus aussi tôt. Pourtant, comme elle le précise dans sa publication aimée par plusieurs millions d'internautes, l'interprète de One Last Time est très enthousiaste à l'idée de dévoiler son dernier projet. Et ce sera pour le mois d'octobre. Un peu plus d'un an après la sortie de thank u, next ainsi que celle de k bye for now (swt live), l'album de sa tournée mondiale, Ariana Grande s'apprête donc à offrir un projet dont on ignore tout pour le moment.

i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020

Très productive durant le confinement, la jeune américaine de 27 ans avait même confié lors d'une interview qu'elle avait du mal à faire autre chose : "Je ne disposais pas de studio à la maison jusqu'à très récemment et je dois dire que je m'amuse beaucoup, même si c'est néfaste pour mon sommeil et mon régime alimentaire ! Parfois je dois me rappeler qu'il y a une vie en dehors de créer des choses et je me force à quitter l'ordinateur. Mais l'inspiration est là et ça fait du bien". Il n'en fallait donc pas plus à cette dernière pour faire de ses derniers travaux un album. Quant à la date de sortie, les paris sont déjà ouverts du côté des fan-clubs. Ce nouvel album sera le troisième opus d'Ariana Grande en seulement deux ans.

Rappelez-vous, il y a quelques mois, alors que nous étions en plein confinement, Matt Bellamy dévoilait Tomorrow's World, son tout nouveau single en solo. Un titre qui s'efforçait de nous transmettre un message positif et plein d'espoir concernant l'après-COVID-19. Très loin de s'ennuyer durant sa quarantaine, le chanteur britannique affirmait alors au média NME qu'il passait son temps à faire la cuisine, à s'occuper de son potager et à faire les cours à distance avec son fils. Une image bien loin des scènes enflammées et des concerts de folie dans lequel on a l'habitude de le voir. Pourtant, il semblerait que ce dernier ait trouvé un équilibre qui lui convienne parfaitement et qui lui ait permis de travailler sur un nouvel opus aux côtés de ses acolytes Christopher Wolstenholme et Dominic Howard.

En effet, récemment interviewé par The Sun, le leader de Muse confiait que le célèbre trio s'était remis au travail et qu'il préparait un tout nouvel opus. "J'ai commencé à écrire un nouvel album de Muse. J’ai commencé à écrire quand toutes les manifestations et tout le chaos ont démarré. C’est une chose étrange à dire, mais tout ça convient parfaitement à la musique que j’écris. C'est quelque chose qui vous met un peu sur les nerfs" a affirmé l'artiste britannique. Et il faut dire qu'après le succès de Simulation Theory en 2018, et de la tournée qui avait suivie, Muse méritait bien une petite pause. Celle-ci aura toutefois était de courte durée puisque l'année 2021 pourrait bien commencer par un album inédit du groupe de rock. Une information qui fait dores et déjà le bonheur de leurs nombreux fans à travers la planète.

C'est officiel, Miley Cyrus est de retour ! Rappelez-vous, il y a quelques semaines, la chanteuse nous avait accordé une interview exceptionnelle suite à l'arrivée de Midnight Sky, un son pop teinté de disco particulièrement réussi. Une sortie très attendue par les fans qui patientent désormais jusqu'à l'arrivée d'un opus complet. Justement, du côté de la chanteuse, plusieurs sources confirment que le moment idéal pour dévoiler son album serait à l'approche d'une tournée. Connue pour ses performances en live (parfois très osée), Miley Cyrus souhaiterait interpréter ses nouveaux titres devant ses fans. Un projet qui pourrait prendre plusieurs mois d'autant plus que la crise du coronavirus ne permet toujours pas les rassemblements importants de personnes.

Miley Cyrus confirms to @1075theriver that she is planning to revive Hannah Montana:“At some point, I’m definitely getting the wig out of storage.” pic.twitter.com/7eB0d9o1tM — Pop Crave (@PopCrave) October 12, 2020

Et ce n'est pas tout puisque la chanteuse américaine s'est récemment confiée à propos du retour possible de son personnage d'Hannah Montana, qui l'a fait connaître dans le monde entier à partir de 2006. Une information donnée par Miley Cyrus elle-même lors d'une interview pour la radio The River. "À un moment donné, je vais définitivement sortir la perruque du placard" a balancé l'interprète de Party in the USA. Et même si cette déclaration paraît inimaginable, ou du moins, pas dans un avenir proche, on se dit que la chanteuse pourrait bel et bien organiser le retour de son personnage le temps d'une représentation ou d'un épisode réunion. Des propos qui relèvent, vous l'aurez compris, de la simple hypothèse.

Un anniversaire sans cadeau, ce n'est pas vraiment un anniversaire ! Et ça, Green Day l'a bien compris. C'est notamment pour cette raison que le groupe vient d'annoncer sur son compte Instagram la réédition de Insomniac, leur célèbre album qui fêtera ses 25 ans d'existence en octobre prochain. Devenu l'un des plus gros succès du groupe, l'opus s'écoulera à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Une bonne excuse pour célébrer comme il se doit ce quart de siècle. "La fête sera célébrée par la sortie d'un double LP pressé sur un vinyle orange translucide et dont la couverture est imprimée sur une feuille d'argent prismatique. Le LP1 sera une version remasterisée de l'album. Le LP2 comprendra des morceaux live du légendaire spectacle de Prague de 1996 sur la face A ainsi qu'une gravure sur la face B. Veuillez noter qu'en raison des retards de production de COVID-19, le vinyle ne sera pas expédié avant le début de 2021" peut-on lire en légende de leur dernière publication sur le réseaux social (voir ci-dessous).

Quatrième album de Green Day, Insomniac arrivera quelques temps seulement après l'immense succès de Dookie. Porté par les titres de Geek Stink Breath, Stuck With Me ou encore Brain Stew/Jaded, l'opus se voudra beaucoup plus sombre que le précédent. Certains affilient d'ailleurs ce trait de production aux ventes moins importantes. Mais qu'importe. Devenu l'un des projets les plus cultes du groupe, l'album connaîtra également un grand succès dans les produits du merchandising. Un bon filon que le groupe a parfaitement flairé puisqu'il vient tout juste de sortir un t-shirt réalisé pour la tournée de l'époque. Des produits que les fans pourront se procurer sur le site officiel de Green Day.

Le 30 septembre dernier, l'arrière pays de Nice a été frappé de plein fouet par la tempête Alex : à l'heure actuelle, le bilan reste excessivement lourd avec près de sept morts et neuf personnes toujours portées disparues. Les rafales de vents ont littéralement abattu la zone et quelques villages sont encore coupés du monde. Julien Doré, qui depuis quelques années est retourné vivre dans les Cévennes, a voulu porter secours aux victimes.

« Les premières images qui nous sont parvenues à la télévision étaient celles de Saint-Martin-Vésubie. Cela m'a saisi tout de suite. Cela paraissait inimaginable que cette rivière, que je connais par coeur depuis mon enfance et qui fait généralement 60 centimètres de profondeur, se retrouve à monter à un tel niveau », explique t-il ainsi à Nice Matin. Il ajoute : « Les pouvoirs publics et les secours font un travail magnifique. Mais la solidarité qui s'organise entre habitants est belle à voir ».

« Je veux aider les vallées, je veux qu'on puisse mettre en vente plein d'objets différents afin de récolter des fonds pour les sinistrés ». Pour cette vente aux enchères, l'artiste pense notamment à la mini-moto aperçue dans quelques clips de son album précédents. Il précise également que ses « potes artistes seront à fond » avec lui. « J'avais prévu d'envoyer mes pensées les plus fortes aux sinistrés des vallées de la Vésubie, la Roya et la Tinée. Je ne sais pas s'ils les auront reçues, puisque beaucoup sont encore coupés du monde et ont évidemment autre chose en tête que de regarder la télévision. En tout cas, c'est important pour moi »