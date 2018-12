Ariana Grande, Mome, Shawn Mendes... les vidéos musique de la semaine !

Cette semaine, il aura été difficile de manquer Thank U, Next, dernier clip d'Ariana Grande. Teasé pendant quelques jours (interminables) sur les réseaux sociaux, le clip a clairement battu des records lors de sa publication. Aussi, le défilé annuel de Victoria's Secret a fait l'évènement : Halsey et Shawn Mendes ont fait le show, succèdant ainsi à des artistes tels que Taylor Swift, Maroon 5 ou encore Harry Styles. Enfin, côté clip, on a pu apprécier le retour de Talisco avec Sun ou encore Sail Away par Mome.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos !