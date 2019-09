Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana Del Rey plus puissantes que jamais dans Don't Call Me Angel (VIDEO)

Le thème de Charlie's Angel signé Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana Del Rey ? On dit oui. On savait depuis quelques jours que les trois popstars uniraient leurs forces et on ne va pas se mentir, on attendait le titre avec une impatience démesurée. Eh bien, IL EST LA ! L'on doit cette vidéo badass à Hannah Lux Davis - qui a notamment signé 7 Rings d'Ariana Grande. Vous avez aimé Bad Blood de Taylor Swift ? Vous devriez adoré cette vidéo 100% Girl Power.

Ariana Grande est le cerveau, Lana Del Rey manie les armes comme personne tandis que Miley Cyrus sort ses muscles : trois filles fortes, trois spécialités. Et on est totalement fan. Petit bonus, le cameo d'Elizabeth Banks, réalisatrice de Charlie's Angel. Ariana Grande définit cette vidéo comme "la chose la plus cool du monde" sur Instagram et très franchement, on est d'accord.