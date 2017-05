Quelques jours après sa superbe performance au Billboard Music Awards 2017, Miley Cyrus a de nouveau interprété son tout nouveau single, Malibu, en live. C'était le mardi 23 mai au soir sur la plateau de l'émission The Voice sur laquelle l'artiste a déjà été juge aux Etats-Unis. Cette performance avait quelque chose de très spécial car Miley Cyrus a tenu à la dédier à son amie Ariana Grande et à toutes les victimes de l'attaque terroriste qui s'est tenue dans l'enceinte de l'Arena Manchester, à la fin du concert qu'Ariana Grande venait de donner le lundi 22 mai. 22 personnes ont trouvé la mort dans cette attentat suicide, et 59 autres ont été blessées, à ce jour.

"J'aimerais dédier cette chanson à ma bonne amie Ariana Grande et tous ceux qui ont vécu cette horrible attaque, nos cœurs sont avec vous" a déclaré Miley Cyrus avant d'interpréter son très doux Malibu. La chanteuse avait été l'une des première à exprimer son soutien à Ariana Grande et à toutes les victimes. Les deux artistes sont proches et avaient partagé le micro pour interpréter une reprise de Don't Dream It's Over en faveur de la Happy Hippie Foundation, une association créée par Miley Cyrus et qui vient en aide aux jeunes SDS, à la communauté LGBT et à travers laquelle l'artiste défend aussi les droits des femmes. Depuis son tweet où elle disait être "brisée", "désolée" et "n'avoir plus les mots", Ariana Grande est restée silencieuse. Aucun communiqué officiel n'a pour l'instant confirmé l'arrêt de sa tournée, on sait seulement que la chanteuse est de retour en Floride (Etats-Unis), auprès de sa famille.