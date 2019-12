Ariana Grande, Lizzo, Lauv... Ces stars dévoilent leur bilan Spotify (PHOTOS)

Qui dit fin d'année dit aussi, l'heure du bilan ! C'est en tout cas ce sur quoi à décider de communiquer Spotify pour ce mois de décembre 2019. En effet, à l'aube d'une nouvelle décennie, la plateforme de musiques en ligne a prévu un bilan pour chacun de ses utilisateurs. Leur style préféré, l'album qu'ils ont le plus écouté, le nombre d'heures passés sur l'outil... Bref, autant d'informations anecdotiques qui amusent et renseignent les centaines de millions d'abonnés à la plateforme. Seulement voilà, les artistes ont, eux aussi, eu droit à leur petite fiche récapitulatif. Aussitôt reçue, aussitôt publiée. Ariana Grande, Lizzo ou encore John Mayer, on vous invite à regarder de plus près les chiffres impressionnants de ces chanteuses et chanteurs à succès.

YALL STREAMED ME 1.5 BILLION TIMES THIS YEAR pic.twitter.com/jBZaNAKPb5 — lauv (@lauvsongs) December 5, 2019