Ariana Grande : Taylor Swift, Selena Gomez, Katy Perry...les réactions de stars à l'attentat 

Le concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena le lundi 22 mai a été endeuillé par un attentat suicide. Une attaque terroriste depuis revendiquée par l'Etat Islamique et dans laquelle 22 personnes ont trouvé la mort et 59 autres blessées. Parmi les victimes, nombreuses étaient celles qui n'avaient même pas 18 ans. La tournée de la chanteuse est suspendue jusqu'à nouvel ordre. L'américaine s'est exprimée brièvement sur Twitter dans la nuit pour expliquer qu'elle était "brisée", "très désolée" et qu'elle n'avait "plus les mots". Les réactions de ses pairs se sont multiplieés sur les réseaux sociaux avec des expressions de soutien à l'artiste et des mots de condoléances pour les familles des victimes.

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 mai 2017

Taylor Swift " Mes pensées, prières et larmes pour ceux affectés par la tragédie de Manchester ce soir. J'envoie tout mon amour"

My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester. — Selena Gomez (@selenagomez) 23 mai 2017

Selena Gomez " Mes pensées et prières vont à tous ceux affectés à Manchester"

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. ???? — KATY PERRY (@katyperry) 23 mai 2017

Katy Perry "J'ai le cœur brisé pour les familles ce soir. J'ai le cœur brisé pour Ari. J'ai le cœur brisé pour l'état du monde en ce moment."

I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.Sending love to everyone involved. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 23 mai 2017

Harry Styles "J'ai le cœur brisé après ce qui s'est passé à Manchester ce soir. J'envoie mon amour a tous ceux touchés"

sending love to everyone in manchester tonight. totally heartbreaking. stay strong and stay safe. — CHARLI XCX (@charli_xcx) 23 mai 2017

Charli XCX "J'envoie mon amour à tous ceux qui sont à Manchester ce soir. Complètement déchirant. Restez forts et restez en sécurité"

Devastated for this world we're living in..???? sending all the ❤️in the world to the beautiful Arianators their families & @arianagrande ❤️Lx pic.twitter.com/4UZFOcYvMF — Little Mix (@LittleMix) 23 mai 2017

Little Mix " Dévastées par le monde dans lequel nous vivons... on envoie tout notre amour à tous les merveilleux arianators, leurs familles et à Ariana Grande"

I could give my friend @arianagrande a great big hug right now... love love love you .... so sorry you had to be apart of such a tragic event ! my most sincere condolences to anyone and everyone affected by this horrific attack ! all I can do is send as much HOPE & PEACE your way ! This MUST end ! No more war .... no more innocent lives taken .... L-O-V-E ????❤️???????????? @happyhippiefdn

Miley Cyrus "J'aurais aimé pouvoir faire un énorme câlin à mon amie Ariana Grande maintenant...je t'aime tant... je suis tellement désolée que tu aies été touché par un événement aussi tragique ! Toutes mes condoléances les plus sincères à tous ceux touchés par cette horrible attaque ! Tout ce que je peux faire c'ets envoyer plus d'espoir et de paix dans votre direction ! Cela doit s'arrêter ! Plus de guerre...plus de vies innocentes arrrachées... de l'AMOUR"